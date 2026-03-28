Filozofski fakultet: Devojka i smrt – politička nekrofilija

Devojka je stradala. Institucije i režim nisu rešili da rade svoj posao, nego su njenu smrt iskoristili za jedan od najjačih udara na psihu građana, za obračun sa Filozofskim fakultetom i Univerzitetom u Beogradu. Ali i za napad na sve pobunjene građane

Danas, nakon vesti da je beživotno telo studentkinje Filozofskog fakulteta u Beogradu nađeno ispred te zgrade, čini se da nam više ništa nije jasno, da ne znamo ni ono što znamo. Jedan mladi život je prekinut. Jedan režim je rešio da to zloupotrebi. Šta znamo Pođimo od neupitnog. Sinoć (četvrtak, 26. mart) oko 22.40 policija je pozvana na uviđaj jer je na platou ispred Filozofskog ležala devojka. Mrtva devojka. Sad je već poznato da je studentkinja ovog fakulteta i