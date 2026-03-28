Danas saznaje: Devojka koja je stradala na Filozofskom fakultetu bila sama u trenutku tragedije

Devojka koja je stradala na Filozofskom fakultetu u Beogradu, nalazila se sama u hodniku na petom spratu, pre nego što je pala kroz prozor, saznaje Danas od više izvora sa tog fakulteta.

Prema rečima naših izvora devojka je ušla sama i unela pirotehniku na fakultet koji je još uvek radio, jer je jedan profesor sa Odeljenja za etnologiju produžio predavanje grupi studenata u učionici broj 508. Požar koji je izazvan paljenjem pirotehnike ugasili su studenti i profesor koji je bio sa njima, ali je devojka u tom trenutku već bila stradala padom kroz prozor. Kako navode naši izvori sa Filozofskog fakulteta pored pomenutih studenata i profesora, koji im