Francuska sutra raspoređuje četiri borbena aviona Rafal u Litvaniju

Francuska će sutra rasporediti četiri borbena aviona Rafal u Litvaniju kako bi obezbedila vazdušnu zaštitu baltičkih država u periodu od četiri meseca, saopštilo je večeras tamošnje Ministarstvo oružanih snaga.

To raspoređivanje je deo misije Baltičkog vazdušnog nadgledanja NATO-a (OTAN Baltic Air Policing), koja je na snazi od 2004. godine kada su se Litvanija, Letonija i Estonija, zemlje bez sopstvenih borbenih aviona, pridružile Atlantskom savezu. Četiri aviona i oko 100 francuskih pilota biće bazirani u vazduhoplovnoj bazi Šauljaj u Litvaniji, navodi se u saopštenju francuskog ministarstva. To je 12 put od 2004. godine da Francuska sprovodi ovu misiju za NATO u