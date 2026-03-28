Ispred Filozofskog fakulteta večeras bdenje zbog smrti studentkinje

Ispred Filozofskog fakulteta u Beogradu večeras u 20 časova biće ogranizovano bdenje zbog smrti 25-godišnje studentkinje tog fakulteta.

Bdenje organizuju studenti i profesori Filozofskog. Oni su pozvali članove akademske zajednice i sve druge građane da zajedno odaju pomen nastradaloj studentkinji. Policija je, podsetimo, jutros saopštila da je na platou ispred Filozofskog fakulteta u Beogradu pronađeno beživotno telo ženske osobe stare oko 25 godina. Policija i tužilaštvo ispituju okolnosti pod kojima je sinoć stradala studentkinja.