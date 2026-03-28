MVP titula ostaje u Beogradu: Sterling Braun najbolji u 34. kolu Evrolige

Košarkaš Partizana Sterling Braun proglašen je za najkorisnijeg igrača (MVP) 34. kola Evrolige.

Ovo je drugo vezano kolo kako ova nagrada ide u beograd pošto je MVO 33. bio košarkaš Zvezde Čima Moneke. Braun je u utakmici protiv Valensije, u kojoj je njegova ekipa posle dva produžetka pobedila 110:104, zabeležio 31 poen, sedam skokova, dve asistencije, ukradenu loptu, šest iznuđenih faulova i indeks korisnosti 32, najveći od svih igrača čije su ekipe pobedile u prethodnom kolu. Američkom beku je ovo prvo osvojeno priznanje za MVP-a kola Evrolige u karijeri, a