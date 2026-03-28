Približila se rezultatu svog brata: Nika Prevc postavila svetski rekord u ski letovima

Danas pre 9 sati  |  Beta
Slovenačka takmičarka Nika Prevc postavila je novi svetski rekord u skijaškim letovima za žene, u domaćoj Planici, pošto je ostvarila let od 242,5 metra.

Dvadesetogodišnja slovenačka šampionka nadmašila je dosadašnji rekord i upisala istorijski rezultat, približivši se na svega 12 metara muškom rekordu koji drži njen brat Domen Prevc. – Nikada nisam toliko uživala – izjavila je Nika Prevc nakon rekordnog leta, a prenela RTVSLO. Ovim rezultatom Planica je postala mesto na kojem se drže i muški i ženski svetski rekordi u skijaškim letovima. Pomenuti Domen je pobedio u muškom takmičenju u ski letovima na Planici i tako
Povezane vesti »

Fantastična Nika Prevc postavila novi svetski rekord na Planici

Fantastična Nika Prevc postavila novi svetski rekord na Planici

Sport klub pre 4 sati
Povezane vesti »

Sport, najnovije vesti »

Navijač prodaje kuću da bi išao na Svetsko prvenstvo! Gledao reprezentaciju na 10 Mundijala, sada se odlučio na radikalan korak…

Navijač prodaje kuću da bi išao na Svetsko prvenstvo! Gledao reprezentaciju na 10 Mundijala, sada se odlučio na radikalan korak

Kurir pre 37 minuta
Slavni trener i bivši selektor dobio posao u drugoj ligi! Legendarni Englez pokušava da spasi ekipu od ispadanja

Slavni trener i bivši selektor dobio posao u drugoj ligi! Legendarni Englez pokušava da spasi ekipu od ispadanja

Kurir pre 2 sata
Hamad ekspres u polufinalu Napulja

Hamad ekspres u polufinalu Napulja

Sandžak haber pre 3 sata
Paunović: U svemu smo ostali nedorečeni

Paunović: U svemu smo ostali nedorečeni

Sport klub pre 2 sata
Roj Hodžson se vratio fudbalu

Roj Hodžson se vratio fudbalu

Telegraf pre 2 sata