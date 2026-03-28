Približila se rezultatu svog brata: Nika Prevc postavila svetski rekord u ski letovima

Slovenačka takmičarka Nika Prevc postavila je novi svetski rekord u skijaškim letovima za žene, u domaćoj Planici, pošto je ostvarila let od 242,5 metra.

Dvadesetogodišnja slovenačka šampionka nadmašila je dosadašnji rekord i upisala istorijski rezultat, približivši se na svega 12 metara muškom rekordu koji drži njen brat Domen Prevc. – Nikada nisam toliko uživala – izjavila je Nika Prevc nakon rekordnog leta, a prenela RTVSLO. Ovim rezultatom Planica je postala mesto na kojem se drže i muški i ženski svetski rekordi u skijaškim letovima. Pomenuti Domen je pobedio u muškom takmičenju u ski letovima na Planici i tako