Rubio: Laž je tvrdnja Zelenskog da SAD traže predaju Donbasa Rusiji u zamenu za garancije bezbednosti

Američki državni sekretar Marko Rubio (Marco) odbacio je danas tvrdnju predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog da administracija predsednika SAD Donalda Trampa (Trump) od Kijeva traži da preda Rusiji kompletan Donbas u zamenu za američke bezbednosne garancije i bilo kakav plan o prekidu vatre u ratu koji besni četiri godine.

Rubio je pred novinarima nakon sastanka Grupe sedam najrazvijenijih zemalja u Francuskoj osporio nedavne komentare Zelenskog i rekao da SAD nisu postavile takav uslov u razgovorima sa Ukrajinom. „To je laž“, rekao je Rubio i dodao: „I video sam ga kako to govori. I žalosno je što on to kaže, jer zna da to nije istina i da to nije ono što mu je rečeno“. Rubio tvrdi da je samo preneo Kijevu ono što Rusija zahteva i rekao je da bezbednosne garancije mogu biti pružene