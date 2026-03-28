Veljko Paunović: Momci su se trudili da sprovedu plan, ali smo u mnogim segmentima ostali nedorečeni

Selektor reprezentacija Srbije Veljko Paunović izjavio je nakon poraza od Španije da je njegov tim „došao po iskustvo protiv snažnog rivala“, ali da prikazana igra nije bila na željenom nivou. – Očekivali smo protivnika koji će dominirati i želeli smo da iz svake situacije u kojoj imamo loptu budemo opasni, ali u tome nismo uspeli i time nisam zadovoljan. Imali smo dosta neiznuđenih i tehničkih grešaka – rekao je Paunović za TV Arena sport. Srbija je na gostujućem