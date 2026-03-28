(VIDEO) Karlik Džons: „Sledeća je Zvezda, ne volim da čujem kako govore da su nas pobedili“

Košarkaši Partizana pobedili su Valensiju posle dva produžetka rezultatom 110:104 (17:27, 24:14, 18:25, 25:18, 13:13, 13:7) u 34. kolu Evrolige.

Partizan je zabeležio tako petu uzastopnu pobedu u elitnom takmičenju, a publika je posle meča skandirala Karliku Džonsu „MVP, MVP“. – Oseća se pravo zajedništvo u timu u poslednjih pet kola. Bila je ovo duga sezona, ali trenutno igramo možda i našu najbolju košarku. Živim za momente kao što je onaj koš za izjednačenje (97:97). Možda me šut prethodno nije služio, ali moje samopouzdanje je uvek tu. Sviđa mi se trenutna energija u timu, nadam se da možemo nastaviti