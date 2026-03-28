Hamad Međedović u finalu čelendžera u Napulju: Srpski teniser u polufinalu nadigrao Vitalija Saška

Srpski teniser Hamad Međedović plasirao se u finale čelendžera u Napulju pošto je u polufinalu ubedljivo savladao Vitalija Saška iz Ukrajine rezultzatom 2:0 (7:5, 6:1) za sat i 28 minuta.

Međedović, koji je peti nosilac turnira, dobio je prvi set zahvaljujući tri brejka, a izgubio je dva puta servis. Srpski teniser, 115. na ATP listi, lako je dobio drugi set protiv 71 mesto slabije rangiranog rivala, napravio je čak tri brejka. U sutrašnjem finalu će Međedović igrati protiv pobednika meča između prvog nosioca Danijela Altmajera iz Nemačke i Italijana Federika Bondiolija, 437. na ATP listi. Osvajaču turnira pripašće 30.460 evra, a poraženom finalisti