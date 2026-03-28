Je li počela invazija? Američki ratni brod "Tripoli" sa 3.500 marinaca stigao na Bliski istok

VAŠINGTON: Američki ratni brod "Tripoli" na kojem se nalazi 3.500 marinaca stigao je na Bliski istok, objavila je danas američka Centralna komanda (CENTCOM).

CENTCOM je naveo na platformi X da je brod USS "Tripoli" amfibijski jurišni brod i da se u njegovoj pratnji nalaze transportni i jurišni lovci. Izvor je ranije rekao za CNN da prisustvo ekspedicione jedinice marinaca daje komandantima dodatne mogućnosti za niz mogućih nepredviđenih situacija.