Redovna prolećna akcija davanja krvi u ED Kragujevac u prvi plan stavila humanost zaposlenih

U proleće svake godine, Aktiv dobrovoljnih davalaca krvi Sindikalne organizacije Elektrodistribucije Kragujevac tradicionalno poziva sve članove i zaposlene da pokažu brigu o zdravstveno ugroženim sugrađanima i dobrovoljno daju krv, pa tako ni ova godina nije bila izuzetak.

Juče je Služba za transfuziju krvi Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac gostovala u prostorijama ED Kragujevac i prikupila dragocenu tečnost koju su dobrovoljni davaoci iz ovog preduzeća donirali. Ovog proleća se pozivu odazvalo 67 davalaca, pa je ukupno prikupljeno isto toliko jedinica krvi, što je potvrda da humanost i potreba da se pomogne lokalnoj zajednici u ovom kolektivu i dalje postoji. Zadovoljni količinom date krvi i pokazanom brigom svojih