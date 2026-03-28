Mečevi Jokića i Dončića pod lupom: Iz NBA besni, spremaju se velike promene!

Žele da stanu na put namernom gubljenju mečeva! U NBA ligi sve češće se govori o problemu takozvanog „tankovanja“, odnosno namernog gubljenja utakmica kako bi timovi obezbedili bolju poziciju na draftu, što je nateralo čelnike lige da razmotre nove izmene pravila.

Kako sezona odmiče, sve je više utakmica koje su pod posebnom pažnjom, a među njima su i mečevi u kojima su igrali Nikola Jokić i Luka Dončić. U duelu Denvera i Jute, domaći tim je u završnici napravio seriju 21:5 i preokrenuo dvocifren zaostatak za pobedu 124:114. Ipak, pažnju je privukla odluka gostujućeg tima da u poslednjoj četvrtini ne koristi svoje najefikasnije igrače, uključujući Kajla Filipovskog i Brajsa Sensaboa. Slična situacija viđena je i na utakmici