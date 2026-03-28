Drecun: Kurtijeva ideja o povlačenju KFOR-a pokušaj destabilizacije i pritiska na Srbe

Predsednik Skupštinskog odbora za odbranu i unutrašnje poslove Milovan Drecun izjavio je da predlog premijera privremenih prištinskih institucija Aljbina Kurtija o povlačenju KFOR-a sa severa KiM, koji je izneo predsedniku Francuske Emanuelu Makronu u Parizu, nema realno uporište, ali je istakao da bi eventualno prisustvo Kosovskih bezbednosnih snaga (KBS) na severu KiM direktno ugrozilo položaj srpskog naroda.

"Taj predlog je besmislen što se tiče realne situacije na terenu, ali bi vodio velikoj destabilizaciji“, istakao je Drecun za RTS. Dodao je da bi eventualno povlačenje KFOR-a i dolazak KBS na administrativnu liniju doveo do direktnog kontakta sa srpskim snagama, što bi značajno povećalo rizik od incidenata. Osvrćući se na dva zahteva koja je, prema saznanjima Beograda, Kurti izneo Makronu - da Pariz uslovi Srbiju da da nikada ne sme da koristi oružje protiv Albanca