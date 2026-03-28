Održana sednica Odbora za obrazovanje nakon tragedije na Filozofskom: suprotstavljeni stavovi o odgovornosti i razlozima sazivanja

U Skupštini Srbije održana je sednica Odbora za obrazovanje, nauku i tehnološki razvoj koja je sazvana nakon tragičnog događaja u četvrtak uveče, kada je ispred Filozofskog fakulteta u Beogradu pronađeno telo dvadesetpetogodišnje studentkinje. Na dnevnom redu sednice bilo je stanje na državnim univerzitetima u Srbiji, a uprkos tome šta je razlog vanrednog okupljanja, sednica je ubrzo postala polje za međusobne optužbe. Iako su nadležni organi tek pokrenuli istragu, predstavnici vlasti, sudeći prema

Odbor je pozvao rektore i dekane, kao i sve nadležne organe univerziteta da se striktno pridržavaju važećih propisa, opštih akata i procedura koje se odnose na bezbednost studenata i zaposlenih, kao i da bez odlaganja preduzmu dodatne mere kako bi se sprečili slični tragični događaji. Odbor je pozvao Ministarstvo prosvete da bez odlaganja počne nadzor nad radom viosokoškolskih ustanova, a rektore, dekane i savete visokoškolskih ustanoba da preduzmu sve mere iz