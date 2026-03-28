Tužilaštvo naložilo dodatna ispitivanja na Filozofskom fakultetu u vezi smrti studentkinje

Policija će po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu obaviti dodatna ispitivanja na Filozofskom fakultetu u vezi smrti studentkinje te visokoškolske ustanove, potvrđeno je danas Radio-televiziji Srbije (RTS). Sinani je izjavio danas FoNetu da policija nije pronašla bilo kakav pirotehnički materijal na tom fakultetu, a najavio je da će pokrenuti pravne procedure protiv medija koji su širili neistine i definformisali javnost u vezi sa smrću studentkinje čije je telo pronađeno na platou ispred Filozofskog.

Kako je Javnom servisu potvrđeno u tom tužilaštvu, policajci će prikupiti obaveštenja od rukovodioca studijskog programa moderne i savremene umetnosti na Filozofskom fakultetu, J.Č, zastupnika privrednog društva "Sfinga" d.o.o. I.D, koordinatora obezbeđenja u tom privrednom društvu I.O. i "drugih lica za koje se ukaže potreba". Sinoć je u vezi smrti studentkinje saslušan dekan Filozofskog fakulteta u Beogradu Danijel Sinani. On je nakon saslušanja u Upravi