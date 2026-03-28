Od najnovijeg Hronološki Državni emirati aluminijumski gigant Emirata, kompanija Emiratas Global Aluminijum, saopštio je da je njegov proizvodni pogon Al Tavila pretrpeo "značajnu štetu" u iranskim raketnim i napadima dronova na industrijsku zonu Kalifa u blizini Abu Dabija ranije danas.

Fabrika Al Tavila nalazi se u industrijskoj zoni Kalifa u Abu Dabiju. U saopštenju EGA se navodi da je u napadima povređeno više zaposlenih, ali da niko nije u kritičnom stanju i da je procena štete još uvek u toku. Kako su vlasti Emirata ranije objavile, krhotine su pale u blizini industrijske zone Kalifa u jutarnjem napadu i izazvale nekoliko požara u tom području. Brod "Tripoli", sa 3.500 američkih mornara i marinaca, stigao je na Bliski istok, objavila je danas