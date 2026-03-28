Amerika dovodi još vojske! Brod "Tripoli" stigao na Bliski istok sa 3.500 mornara i marinaca! Iran pogodio bazu SAD, ranjeno 20 američkih vojnika (video, foto)
Kurir pre 44 minuta
Od najnovijeg Hronološki Državni emirati aluminijumski gigant Emirata, kompanija Emiratas Global Aluminijum, saopštio je da je njegov proizvodni pogon Al Tavila pretrpeo "značajnu štetu" u iranskim raketnim i napadima dronova na industrijsku zonu Kalifa u blizini Abu Dabija ranije danas.
Fabrika Al Tavila nalazi se u industrijskoj zoni Kalifa u Abu Dabiju. U saopštenju EGA se navodi da je u napadima povređeno više zaposlenih, ali da niko nije u kritičnom stanju i da je procena štete još uvek u toku. Kako su vlasti Emirata ranije objavile, krhotine su pale u blizini industrijske zone Kalifa u jutarnjem napadu i izazvale nekoliko požara u tom području. Brod "Tripoli", sa 3.500 američkih mornara i marinaca, stigao je na Bliski istok, objavila je danas