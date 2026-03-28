Emotivan snimak prvog nastupa Darka Lazića nakon smrti brata Dragana: Evo koju pesmu mu je posvetio - Borio se sa emocijama na bini (video)

Darko Lazić, koji je izgubio rođenog brata Dragana Lazića pre dve nedelje u saobraćajnoj nesreći, imao je prvi nastup u dvorani Golovec u Celju.

Darko je skupio snage i zapevao na bini. Darko Lazić je bio u sivom odelu, a na bini mu je podršku pružila kuma Andreana Čekić. Pevač je svaku reč pesma pevao sa posebnom emocijom. Lazić je u jednom trenutku otpevao pesmu Sinana Sakića "Nije sreća u bajkama", koju je posvetio pokojnom Draganu jer je voleo tu pesmu. Podsetimo, Darko Lazić nakon tragedije preuzeo je na sebe da izdržava tri porodice i o tome je pričao u emotivnoj ispovesti. - Ne znam šta bih ti