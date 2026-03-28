"Verujem da će se izvući" Osman Hadžić otkriva istinu o udovici Halid Bešlića: Ona je jaka...

Pevač Osman Hadžić sinoć,nastupio je u Celju, zajedno sa kolegama Darkom Lazićem, Janom Todorovićem i Zoranom Mićanovićem.

Tom prilikom se susreo sa mlađim kolegom Darkom, koji je nedavno pretrpeo veliku porodičnu tragediju gubitkom brata, a Osman mu je pružio podršku i utehu. - Samo on zna kako mu je. Imao sam 2014. godine sličnu tragediju, kad je sin od strica poginuo, bilo je grozno. Taj prvi nastup mi je isto bio u Sloveniji. Samo staneš, zaboraviš tekst... Pa nekad krenu suze, ali život mora ići dalje. Darku je lakše sa publikom i sa kolegama, nego da je sam, zatvoren. Mislim da