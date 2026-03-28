"Lažu kao Rusi!": Ukrajina se hitno oglasila zbog napada u Dubaiju, Iran tvrdi da je pogodio američke vojne baze

Iranska revolucionarna garda je saopštila danas da je napala američke vojne baze u Dubaiju u Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE) u kojima se nalazi najmanje 500 američkih vojnika, a u međuvremenu se Iran oglasio o tom napadu i tvrde da su uništili ukrajinsko skladište za rakete protiv dronova.

Ukrajina je to odmah demantovala, prenosi " Al Džazira". Centralna komanda pomorskih snaga Sjedinjenih Država negira da su napadnute njihove vojne baze kod Dubaija, a i Ukrajina je demantovala da je napadnuto i pogođeno skladište za rakete protiv dronova. Hitno se oglasio portparol ukrajinskog Ministarstva spoljnih poslova Georgij Tihim. "Ovo je laž! Zvanično opovrgavamo ovu informaciju. Iranski režim često sprovodi takve operacije dezinformacije. U tome se ne