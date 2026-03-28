RHMZ izdao upozorenje zbog padavina: Ovi delovi Srbije su najugroženiji, vodostaji u naglom porastu

Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje za područje Srbije na obilne padavine.

Upozorenje će biti na snazi do 29. marta. "Danas i sutra oblačno sa kišom i lokalnim pljuskovima, u brdsko-planinskim predelima sa snegom. Lokalno se očekuje veća količina padavina i to posebno na području zapadne, centralne i istočne Srbije gde može pasti novih 50 mm za narednih 36 h, a u planinskim predelima jugozapadne, južne i jugoistočne Srbije novih 15 cm vlažnog snega. Slabljenje intenziteta padavina očekuje se sutra u drugom delu dana", navode iz RHMZ.