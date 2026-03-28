"Tri puta mi se uneo u lice": Luka Dončić posle bezobrazluka rivala napravio haos na NBA meču

Luka Dončić je dominirao protiv Bruklina i uspeo je da postigne 41 poen, a sredinom treće četvrtine ušao je u sukob sa Zairom Vilijamsom iz redova Netsa.

Sukob se desio kada je u kontri Bruklin poveo 75:74, a onda je nakon tog zakucavanja Vilijams prišao Dončiću. Nakon što je Dončić prvo imao sukob sa centrom Nikom Klekstonom koji nije hteo da mu se pomeri, a zatim je odgurnuo i Zaira Vilijamsa. Posle toga je Vilijams udario Luku po grudima, a sudije su tada pogledale snimak i odlučile da dodele Dončiću tehničku, ali takođe i Vilijamsu. Ipak pošto je ovo 16. tehnička za Luku on je automatski suspendovan za naredni