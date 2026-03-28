Grbović: Nije kasno da se Srbija spase, Evropa ne treba da nas se plaši

Predsednik Pokreta slobodnih građana (PSG) Pavle Grbović poručio je na panelu u Parizu da alternativa režimu Aleksandra Vučića postoji i da nije kasno da se Srbija spasi od potonuća u autoritarizam i pada u ruski zagrljaj.

Panel je organizovala Evropska demokratska partija koja je okupila predstavnike vodećih opozicionih stranaka iz Srbije i civilnog društva i gde je razgovarano o evropskoj budućnosti Srbije i perspektivama Zapadnog Balkana. Grbović je istakao da cilj njegove posete nije bio samo da ukaže na probleme u Srbiji, već da evropskim partnerima jasno predstavi da postoji alternativa režimu Aleksandra Vučića, naglašavajući da, iako su izazovi u nekim državama poput Gruzije i