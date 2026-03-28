Huti ušli u rat - lansirali raketu ka Izraelu: Šta se menja na Bliskom istoku?

Jemenski Huti, koje podržava Iran, lansirali su raketu ka Izraelu prvi put od početka rata koji traje već mesec dana.

Intervencija Huta sada otvara mogućnost širenja rata, ocenjuje BBC. Ta pobunjenička grupa koju podržava Iran ispalila je raketu na Izrael iz Jemena, dan nakon što su upozorili da će intervenisati ako se napadi na Iran nastave. Izrael je saopštio da je presreo raketu. Već nedeljama pokret Huta u Jemenu izražava podršku Iranu – svom najvećem snabdevaču vojne, finansijske i političke pomoći – poručujući da je njihovo učešće u ratu samo pitanje vremena, navodi BBC.