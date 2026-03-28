"Servis za distribuciju morbidnih sadržaja režimskim glasilima": Ninić tvrdi da je policija prekršila zakone u slučaju smrti studentkinje

Advokat Ivan Ninić je kritikovao način na koji su predstavnici policije govorili o smrti studentkinje na Filozofskog fakulteta u Beogradu, navodeći za Nova.rs da iznošenje detalja iz istrage, od strane direktora policije Dragana Vasiljevića, predstavlja ozbiljno kršenje zakona i zloupotrebu tragedije, koja je uznemirila javnost.

O slučaju smrti devojke na Filozofskom fakultetu u Beogradu govorili su najviši policijski funkcioneri, poput direktora policije Dragana Vasiljevića, prenosi Nova.rs. Vasiljević je na konferenciji za medije, kako navodi ovaj medij, iznosio detalje o smrti studentkinje, a uporedo sa tim, Filozofski fakultet je saopštio da je slike mesta tragedija napravila Uprava kriminalističke policije (UKP), a potom su one objavljene u režimskim tabloidima. Advokat Ivan Ninić u