Vreme danas oblačno i prohladno sa kišom u nizijama i snegom na planinama

Na vremenske prilike na Balkanu utiče polje niskog vazdušnog pritiska.

Očekuje se oblačno vreme i padavine - na jugu regiona pljuskovi sa grmljavinom, na zapadu i u planinskim predelima centralnog i istočnog Balkana očekuje se sneg, dok će u nizijama padati kiša. Biće uslova za obilnije padavine pa su na snazi žuti i narandžasti meteoalarm. Do kraja dana u Srbiji oblačno. U Vojvodini, centralnoj i istočnoj Srbiji padaće kiša, dok se u ostalim predelima očekuju susnežica i sneg, uz formiranje i povećanje visine snežnog pokrivača na