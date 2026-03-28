Letnje računanje vremena u Srbiji počinje 29. marta pomeranjem sata za jedan čas unapred

Promena vremena počinje noćas u 2 sata, pomeranjem časovnika na 3 sata, što utiče na dnevno svetlo i biološki ritam ljudi

Letnje računanje vremena u Srbiji počinje noćas, 29. marta u 2 sata posle ponoći, kada se časovnik pomera jedan sat unapred, pa će se 2 sata računati kao 3. Ovu odluku donosi Direkcija za mere i dragocene metale Ministarstva privrede u skladu sa Zakonom o računanju vremena.

Letnje računanje vremena uvedeno je radi bolje iskoristivosti dnevnog svetla tokom leta, a koristi ga oko 110 zemalja, uglavnom u Evropi i Severnoj Americi. Promena se dešava dva puta godišnje, a u jesen se vreme vraća na standardno.

Pomeranje sata može imati uticaj na zdravlje ljudi, izazivajući nesanicu, pad koncentracije i povećan rizik od srčanih problema, zbog poremećaja biološkog ritma. Stručnjaci upozoravaju na ove efekte uprkos rutinskoj prirodi promene. Dnevnik Nova