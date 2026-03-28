Vremenske prilike i otežani uslovi na putevima u Srbiji tokom vikenda 28-29. mart 2026.

Naslovi.ai pre 2 minuta
Oblačno i hladno vreme sa kišom i snegom, obilne padavine i porast vodostaja reka u Srbiji, uz vetar i promenljive uslove u nedelju.

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) upozorava na snažan ciklon sa oblačnim i hladnim vremenom, kišom u nižim predelima i snegom u planinskim krajevima, uz lokalno obilnije padavine posebno u zapadnoj, centralnoj i istočnoj Srbiji. Očekuje se 10 do 40 mm kiše u zapadnim i centralnim krajevima i 10 do 15 cm vlažnog snega u planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije. Temperatura će biti od 3 do 11 stepeni, a padavine će početi da slabe sutra u drugom delu dana.

Auto-moto savez Srbije (AMSS) upozorava na otežane uslove vožnje zbog kiše, snega na kolovozu u planinskim predelima i pojava leda. Vozači se pozivaju na oprez i preporučuje se zimska oprema. Na graničnim prelazima nema zadržavanja za putnička vozila, dok se na Batrovcima za teretna vozila čeka do dva sata.

Sneg i dalje pada u brdsko-planinskim predelima, sa snežnim pokrivačem od 10 do 20 cm, a beleže se i snežne padavine u nižim predelima zapadne i jugoistočne Srbije, što otežava saobraćaj, naročito na magistralnom putu preko Rudnika. Telegraf

Putevi Srbije izveštavaju o snegu do pet centimetara na deonicama u Ivanjici, Užicu i Valjevu, uz mokre kolovoze na ostalim putevima, te preporučuju opreznu vožnju. Prilazi zimskim turističkim centrima su prohodni. Telegraf Mondo Euronews

RHMZ je upozorio na porast vodostaja reka Jadar, Kolubara, Zapadna Morava, Mlave, Peka i Crnog Timoka sa mogućnošću dostizanja upozoravajućih nivoa zbog obilnih padavina. Telegraf Dnevnik RTS

Za nedelju se očekuje oblačno i hladno vreme sa mestimičnom kišom u nižim predelima i snegom na planinama, uz temperature od 2 do 14 stepeni i povremeno jak severni i severozapadni vetar. NIN

Ključne reči

SnegAMSSRHMZ

Društvo, najnovije vesti »

