Dekan Filozofskog nakon saslušanja: Probaćemo da izguramo istinu do kraja

Dekan Filozofskog fakulteta u Beogradu Danijel Sinani je nakon saslušanja u svojstvu građanina u Upravi kriminalističke policije u vezi sa smrću studentkinje koja je u četvrtak pronađena ispred te ustanove, juče izjavio da je u policiji sve bilo „vrlo profesionalno i korektno“.

Saslušanje je trajalo tri i po sata, javlja N1. Za sada nema nikakvih indicija da se protiv Sinanija pokreće bilo kakav potpupak, rekao je Jugoslav Tintor, advokat dekana Sinanija. Dekan Filozofskog fakulteta: Informacije koje se pojavljuju u medijima su jezive „Postavili su pitanja u vezi sa samim slučajem, kako sam ga video i doživeo, objasnio sam sve što treba u vezi sa tim, odnosno koja su moja saznanja. Pričali smo i nekim organizacionim stvarima na