Evropske demokrate okupile srpsku opoziciju u Parizu: Srbija je ključno pitanje za budućnost Evrope

Evropska demokratska partija okupila je predstavnike vodećih opozicionih stranaka iz Srbije i civilnog društva na sastanku u Parizu, gde se razgovaralo o evropskoj budućnosti Srbije i perspektivama Zapadnog Balkana.

Sastanak je održan u sedištu francuskog Demokratskog pokreta (MoDem), a okupio je predstavnike više proevropskih političkih opcija, uključujući Narodni pokret Srbije, Srbija centar, Stranku slobode i pravde, Zeleno-levi front i Pokret slobodnih građana. Sandro Goci (EDP): Srbija je ključna za budućnost Evrope, ali je koči sve autoritarnije rukovodstvo „Sastanak je odražavao snažan osećaj jedinstva, odlučnosti i duboke privrženosti zemlji, uz jasnu volju da se ova