Nastavljeni raketni napadi u Persijskom zalivu: Oštećen aerodrom u Kuvajtu i luka u Omanu, požari u Abu Dabiju

Raketni napadi na Teheran, glavni grad Irana, nastavljeni su noćas i jutros dok je Iran nastavio napade na Izrael i zemlje širom Persijskog zaliva.

Izrelska služba hitne pomoći Magen David Adom (MDA) objavila je da je 52-godišnji muškarac poginuo, a nekoliko osoba je ranjeno kasno sinoć kada je raketa ispaljena ka centralnom Izraelu, prenosi Tajms of Izrael. HUTI LANSIRALI RAKETU NA IZRAEL Izraelske odbrambene snage (IDF) takođe su saopštile da je jutros presretnuta raketa ispaljena iz Jemena, što je prvi put od početka američko-izraelske operacije u Iranu i iranskih uzvratnih udara da se u sukobe uključuju