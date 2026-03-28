Samofalov (SSP): PASOK podržava naš plan Pravac Evropa, bez Srbije u EU nema stabilnog Balkana

Internacionalni sekretar Stranke slobode i pravde (SSP) Konstantin Samofalov izjavio je danas da „grčki PASOK podržava plan ‘Pravac Evropa’ SSP jer bez Srbije kao punopravne članice Evropske unije (EU) nema stabilnog Balkana.

On je to naveo, „nakon sastanaka u Atini sa liderima najjače socijaldemokratske stranke Grčke Dimitrisom Madzosom, Janisom Manijatisom, Dimitrisom Bijagisem i Tanasisom Glavinasom“ koje je upozorio da „plan Vučić–Rama znači odustajanje od evropskih vrednosti i punopravnog članstva Srbije u EU“, saopštio je SSP. „Režim u Beogradu na čelu sa Vučićem spreman je da našu zemlju pretvori u prihvatni centar za migrante koje deportuju, a sve to u zamenu za Šengen,