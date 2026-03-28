Sve što znamo o 29. danu rata na Bliskom istoku: Izrael gađao nuklearna postrojenja u Iranu, napadnuta američka baza u Saudijskoj Arabiji, stiže novi nosač aviona

Američki predsednik Donald Tramp upozorio je da rat sa Iranom „nije završen“ i da je Sjedinjenim Državama preostalo na hiljade ciljeva za udare, nakon što je najmanje 10 američkih vojnika ranjeno je u iranskom napadu na vazduhoplovnu bazu „Princ Sultan“ u Saudijskoj Arabiji, piše CNN.

Izraelska vojska (IDF) potvrdila je da je gađala dva iranska nuklearna postrojenja, dok je u zajedničkim američko-izraelskim udarima u zapadnom Iranu poginulo najmanje 20 ljudi. Unutar Izraela, u napadu kasetnom municijom poginula je najmanje jedna osoba, dok su četiri zadobile lakše povrede. Evo šta treba da znate o 29. danu sukoba: Rat „nije završen“ Tramp je u petak, u obraćanju na FII samitu (globalni investicioni forum) u Majamiju, izjavio da rat sa Iranom