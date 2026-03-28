Misteriozna sila iz Jemena i iranski saveznici: Ko su Huti

Mesec dana nakon izbijanja američko-izraelskog sukoba sa Iranom, izraelska vojska je u subotu saopštila da je po prvi put detektovala lansiranje rakete iz Jemena.

Za sada nema mnogo detalja, uključujući to ko je raketu ispalio i koja je bila meta, ali vest o napadu stigla je svega nekoliko sati nakon što su Huti, grupa bliska Iranu, poručili da su spremni da deluju ukoliko se, kako su naveli, nastavi eskalacija protiv Irana i "Osovine otpora". Huti, koji raspolažu značajnim vojnim kapacitetima i sposobnošću da gađaju zemlje Persijskog zaliva, mogli bi svojim eventualnim uključivanjem u sukob ozbiljno da poremete pomorski