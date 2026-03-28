Lokalni izbori u 10 opština i gradova: Koje liste učestvuju

Redovni lokalni izbori za odbornike Skupštine grada Bora, za skupštine opština Smederevska Palanka, Bajina Bašta, Kula, Lučani, Aranđelovac, Kladovo, Knjaževac i Majdanpek i skupštinu gradske opštine Sevojno biće održani sutra.

Biračka mesta biće otvorena od 7 do 20 časova. Izborna tišina počela je u ponoć između četvrtka i petka i trajaće do zatvaranja biračkih mesta, u nedelju u 20 časova, a za to vreme zabranjeno je predstavljanje i promovisanje učesnika izbora na javnim skupovima i u medijima i iznošenje procene rezultata izbora. Prema članu 59 Zakona o lokalnim izborima, izborna komisija u roku od 96 časova od zatvaranja biračkih mesta donosi i objavljuje ukupan izveštaj o