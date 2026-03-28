Sneg zaveojao puteve nna Zlatiboru, meteorolozi upozoravaju na obilne padavine u celoj Srbiji

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) upozorio je danas na obilne padavine u Srbiji, koje će početi da slabe sutra u drugom delu dana, a najviša dnevna temperatura biće od šest do 11 stepeni.

Prema prognozi RHMZ, danas i sutra biće oblačno sa kišom i lokalnim pljuskovima, u brdsko-planinskim predelima sa snegom. Lokalno se očekuje veća količina padavina i to posebno na području zapadne, centralne i istočne Srbije gde može pasti novih 50 milimetara za narednih 36 sati, a u planinskim predelima jugozapadne, južne i jugoistočne Srbije novih 15 centimetara vlažnog snega. Na teritoriji Zlatiborskog okruga u toku noći je palo oko 10 centimentara novog snega,