Vučić: Brza pruga Beograd-Budimpešta gotova, u toku test vožnje

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je brza pruga Beograd-Budimpešta „gotova“ i da su trenutno u toku testovi na njoj.

Vučić je kazao da je „juče ili prekjuče“ voz koji će saobraćati na toj relaciji, Soko, ušao na teritoriju Mađarske na test vožnje, prenosi agencija Beta. „Još radimo oko protokola za (granični prelaz) Kelebija ali i to ide dobro. Tu će biti zadržavanje oko 20-25 minuta pa će od centra Beograda do centra Budimpešte biti potrebno oko tri sata ili tri sata i pet minuta“, kazao je Vučić tokom obilaska gradilišta specijalizovane izložbe EKSPO 2027 u Beogradu. Dodao je