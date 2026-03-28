BLOG UŽIVO Huti se uključili u rat na Bliskom istoku: Napali Izrael prvi put od početka sukoba, Izrael gađa jug Libana

Rat na Bliskom istoku nastavlja da bukti i po svemu sudeći ne nadzire mu se kraj. Izrael je izveo napade na nekoliko gradova na jugu Libana, a jemenski Huti, koje podržava Iran, pokrenuli su raketnni napad na Izrael prvi put od početka rata.

Intervencija Huta sada otvara mogućnost da se rat proširi, prenosi BBC. Dok rat ulazi u drugi mesec, specijalni savetnik američkog predsednika Donalda Trampa, Stiv Vitkof kaže da se SAD nadaju sastancima sa Iranom ove nedelje. Sve o događajima na Bliskom istoku čitajte u našem blogu uživo. Izraelska vojska izdala je novu naredbu za stanovnike nekoliko sela u blizini grada Tira na jugu Libana da napuste to područje i krenu ka severu. U objavi na mreži X, portparol