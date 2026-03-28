Izrael presreo raketu ispaljenu iz Jemena, raste briga oko ulaska Huta u rat na Bliskom istoku

Izrael je presreo danas raketu ispaljenu iz Jemena, prvi put da je iz te zemlje izvršen napad od kada je prošlog meseca izbio rat na Bliskom istoku.

Odgovornost za napad su preuzeli jemenski pobunjenici Hutiji koje podržava Iran, čime je povećana zabrinotost da bi ta grupa mogla da se uključi u borbe. Tokom prethodnih napada Hutija na brodove za vreme rata Izraela i Hamasa u Gazi poremećena je plovidba u Crvenom moru. Pre jutrašnjeg napada iz Jemena izgledalo je da je došlo do smirivinja ratne situacije jer je Teheran prihvatio da dozvoli prolaz humanitarne pomoći i poljoprivrednih isporuka kroz Ormuski moreuz,