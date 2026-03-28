Sindikat sudske vlasti: Pravosuđe isključeno iz javne rasprave o Porodičnom zakonu i o Zakonu o autorskim pravima

Sindikat sudske vlasti zatražio je danas da se "obezbedi aktivno učešće predstavnika pravosuđa" u javnu rasporavu o Porodičnom zakonu i Zakonu o autorskim i srodnim pravima.

"Javnost je o Nacrtu Porodičnog zakona obaveštena 26. marta, a već 27. marta održan je okrugli sto u Beogradu, bez učešća relevantnih predstavnika pravosuđa i pravne struke, bez javne informacije o mestu gde se održava okrugli sto, u koje vreme i ko je pozvan da učestvuje", navedeno je u saopštenju. Kako je naglašeno, to "dovodi u pitanje stvarnu svrhu javne rasprave kao mehanizma demokratskog učešća i otvara prostor za spekulacije da li se ovim u suštini zaobilazi