Užas u Novom Pazaru: Muškarac (97) izbo dve osobe nožem

Tokom noći u Novom Pazaru došlo je do teškog incidenta u kom su dvojica starijih muškaraca teško povređeni.

"U pitanju su V.S. (37) i F.T. (43), oni su zadobili ubodne rane u predelu grudi i stomaka. Osumnjičen za ovo delo je E.S. je uhapšen. Kod njega je pronađen i nož", potvrđeno je za RINU u policiji. Jedan od muškaraca teško je povređen i nalazi se u teškom stanju i smešten je u jedinicu intenzivne nege, dok je drugi zadržan na lečenju u Kliničkom centru. Prema nezvaničnim informacijama, motiv napada su, kako se sumnja, nerešeni odnosi između učesnika.