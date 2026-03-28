Večeras spavaćemo jedan sat kraće: Evo u koliko tačno se pomera sat i svi ćemo osetiti posledice

U noći između subote i nedelje, 29. marta, građani Srbije ponovo će pomeriti sat unapred, čime zvanično počinje letnje računanje vremena. Tačno u 2 sata iza ponoći kazaljke se pomeraju na 3, što znači samo jedno, noć će biti kraća za jedan sat.

Iako se ova promena ponavlja svake godine i mnogima deluje rutinski, njen efekat na organizam daleko je od bezazlenog. Gubitak samo jednog sata sna može delovati zanemarljivo, ali ljudsko telo funkcioniše po precizno usklađenom biološkom ritmu, poznatom kao cirkadijalni sat. Svako njegovo naglo pomeranje može izazvati niz kratkoročnih, ali i ozbiljnijih posledica. Najčešće se već narednog dana javlja osećaj umora, razdražljivosti i smanjene koncentracije.