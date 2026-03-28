VIDEO Mića Berić pričao o pobedi Partizana: Evo kako je Penjaroja doveo u red crno-bele

Košarkaši Partizana pobedili su ekipu Valensije sa 110:104 posle dva produžetka u 34. kolu Evrolige.

Meč je obeležila neverovatna efikasnost Sterlinga Brauna, koji je predvodio Partizan sa 31 poenom, i Karlika Džounsa sa 27 poena. Dilan Osetkovski je dodao 14, a Isak Bonga 13 poena. U ekipi Valensije najefikasniji je bio Kameron Tejlor sa 18 poena, dok su po 16 dodali Branku Badio i Darijus Tompson. Partizan se nakon ove pobede nalazi na 14. mestu sa skorom 14-20, dok je Valensija četvrta sa učinkom 21-13. Meč i sva dešavanja tokom njega analizirao je legendarni