Odbojka: Orlići se plasirali na Evropsko prvenstvo

​Zauzeli su drugo mesto na turniru C grupe Druge runde kvalifikacija u Rumi

Muška kadetska selekcija Srbije (do 18, 2009. i mlađi) plasirala na Evropsko prvenstvo pošto je zauzela drugo mesto na turniru C grupe Druge runde kvalifikacija u Rumi. Srbija je u poslednjem, 3. kolu, u dvorani SPC „Ruma” savladala Austriju 3: 1 (25:20, 16:25, 25:17, 25:18), posle 103 minuta. S obzirom da je Hrvatska, drugoplasirana u E grupi, takmičenje završila sa 2 pobede i 5 bodova izvesno je da će plava četa kao jedna od četiri drugoplasirane reprezentacije