Raketni udar iz Jemena: Huti ulaze u rat protiv Izraela

Jemenski pokret koji je u vezi sa Iranom najavio nastavak operacija

Jemenski Huti, povezani sa Iranom, potvrdili su danas da su prvi put tokom tekućeg izraelsko-američkog sukoba protiv Irana napali Izrael. U saopštenju grupe je navedeno da je napad izveden baražom raketa, nakon kontinuiranog ciljanog delovanja protiv njihove infrastrukture u Iranu, Libanu, Iraku i palestinskim teritorijama, preneo je Rojters. Huti su poručili da će njihove operacije biti nastavljene dok se, kako su naveli, ne završi "agresija" na svim frontovima.