Svet na ivici recesije teže od one u vreme korone

Američki predsednik ne prestaje da iznenađuje izjavama o ratu protiv Irana za koji posle mesec dana od početaka razornih vazdušnih napada misli da će na kraju dobiti ako američka čizma kroči na tlo Islamske Republike.

Posle žestoke pretnje da će SAD postati „najgora noćna mora Iranu” ako ne prestane na njegov mir, samo nekoliko sati kasnije Donald Tramp je rekao da odlaže planove za početak uništavanja iranskih energetskih postrojenja za još 10 dana. Novi ultimatum Teheranu za otvaranje Ormuskog moreuza ističe 6. aprila. Ali nažalost rat se sve više zahuktava. Poljski premijer Donald Tusk juče je izjavio da bi u idućim danima moglo doći do „nove eskalacije” na Bliskom istoku,