Tramp: Ormuski moreuz postaje "Trampov moreuz''

NATO je tigar od papira

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da je svet bliži nego ikad Bliskom istoku koji je "konačno slobodan od iranskog terora i nuklearne ucene". "Već 47 godina Iran je poznat kao nasilnik Bliskog istoka, ali oni više nisu nasilnici. Oni su u bekstvu", rekao je Tramp, prenosi Skaj njuz. On je ponovio svoje tvrdnje da je američka vojska najmoćnija na svetu, kao i da bi Iran upotrebio nuklearno oružje da ga je razvio i da je iranska vojska "desetkovana".