Svi smo mi otpadnici u očima onih koji drže poluge moći

Radar pre 53 minuta  |  Suzana Sudar
Dovoljno je da otvorim crnu hroniku u novinama i eci-peci-pec, biram šta ću podrobnije da istražujem. A kad je izašla vest da je Katarina Petrović uhapšena, razni moji čitaoci su me tagovali s rečenicom: „Anja, ova Kata kao da je iz tvojih romana ispala“

U središtu serijala knjiga Otpadnici Anje Mijović (izdavač Čarobna knjiga) nalazi se mala, neformalna ekipa ljudi koji deluju na ivici sistema. Glavni junaci su Uroš i Andrej, policijski operativci iz Odeljenja za visokotehnološki kriminal, naviknuti na rad u senci institucija. Tu je i Peđa, vrhunski kompjuterski stručnjak koji prati digitalne tragove, kao i Vera, takođe policijska inspektorka koja u istrage unosi drugačiju vrstu uvida i racionalnosti. I na kraju,
