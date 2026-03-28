Letnje računanje vremena počinje večeras: Pomeramo časovnike unapred

Letnje računanje vremena počeće večeras, u dva sata, tako što se časovnik pomera za jedan sat unapred.

To je saopštila Direkcija za mere i dragocene metale pri Ministarstvu privrede. Kako se navodi, tako će vreme u dva časa da se računa kao tri. Na svetu 110 zemalja koristi letnje računanje vremena, uglavnom u Evropi i Severnoj Americi, dok Belorusija, Gruzija i Rusija imaju isto vreme i zimi i leti.