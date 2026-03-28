Na putu iz Italije za Poljsku ukradene 413.793 KitKat čokoladice

Radio 021
Švajcarski prehrambeni gigant Nestle saopštio je da je oko 12 tona, odnosno 413.793 čokoladice, njihove marke KitKat ukradeno nakon što su početkom nedelje napustile proizvodni pogon u Italiji i krenule ka Poljskoj.

Kompanija, sa sedištem u Veveju, u Švajcarskoj, saopštila je da se "vozilo i njegov teret još uvek vode kao nestali". Pošiljka hrskavih čokoladica, napravljenih od vafli prelivenih čokoladom, nestala je prošle nedelje dok je bila na putu između proizvodnih i distributivnih lokacija. Trebalo je da čokoladice budu distribuirane širom Evrope pred Uskrs. Nestale čokoladice bi mogle da uđu u nezvanične prodajne kanale na evropskim tržištima, saopštila je kompanija, ali
